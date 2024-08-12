В оздоровительном лагере "Золотой колос" стартовала последняя- четвёртая смена, посвященная одному из наиболее актуальных и востребованных сегодня направлений - добровольчеству.
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В оздоровительном лагере "Золотой колос" стартовала последняя- четвёртая смена, посвященная одному из наиболее актуальных и востребованных сегодня направлений - добровольчеству.