В конце года глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы России Александр Бородай "прославился" в соцсетях после публикации записи его разговора с неизвестным.
Бородай: "Да, подтверждаю. На фронте "лишние люди"
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Надежда Кувыкина
Ну после драки кулаками махать, это конечно поступок(((
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4 час.
АМ
Алевтина Малышева
Мне 83ГОД,голодное детство,такая же юность молодость, зрелость и итог старость.только при Брежневе было чуть по легче,Одним словом всю жизнь прожита в поисках счастья,решения насущных проблем,но были путевки в санаторий за счет профсоюза.В настоящее время в больницу не записаться,
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3 час.
Bogdan Stupin
Вот про якобы "трепло" по фамилии Бородай знаю (не по личному общению,конечно,к сожалению), но слышал, видел,читал. А вот таких, которые по кликухе "Андрей Равдин", встречал. Немало. И не только в интернете. Думаю, что весомая часть увидевших эту публикацию согласится всё же с ее автором, а не с некоторыми "равдиными". Похоже, взъерепенятся подобные весьма. Потому как вслух сказано по принципу "не в бровь, а в глаз". И именно то, что старательно "не замечается". И не только в интернете...
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2 час.
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