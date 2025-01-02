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Бородай: "Да, подтверждаю. На фронте "лишние люди"

Бородай: "Да, подтверждаю. На фронте "лишние люди"

В конце года глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы России Александр Бородай "прославился" в соцсетях после публикации записи его разговора с неизвестным.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Ну после драки кулаками махать, это конечно поступок(((
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4 час.
АМ
Алевтина Малышева
Мне 83ГОД,голодное детство,такая же юность молодость, зрелость и итог старость.только при Брежневе было чуть по легче,Одним словом всю жизнь прожита в поисках счастья,решения насущных проблем,но были путевки в санаторий за счет профсоюза.В настоящее время в больницу не записаться,
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3 час.
Bogdan Stupin
Вот  про якобы &quot;трепло&quot; по фамилии Бородай знаю (не по личному общению,конечно,к сожалению), но слышал, видел,читал. А вот таких, которые по кликухе &quot;Андрей Равдин&quot;, встречал. Немало. И не только в интернете. Думаю, что весомая часть увидевших эту публикацию согласится всё же с ее автором, а не с некоторыми &quot;равдиными&quot;. Похоже, взъерепенятся подобные весьма. Потому как вслух сказано по принципу &quot;не в бровь, а в глаз&quot;. И именно то, что старательно &quot;не замечается&quot;. И не только в интернете...
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2 час.

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