Бородай: "Да, подтверждаю. На фронте "лишние люди"

Мне 83ГОД,голодное детство,такая же юность молодость, зрелость и итог старость.только при Брежневе было чуть по легче,Одним словом всю жизнь прожита в поисках счастья,решения насущных проблем,но были путевки в санаторий за счет профсоюза.В настоящее время в больницу не записаться,

Bogdan Stupin

Вот про якобы "трепло" по фамилии Бородай знаю (не по личному общению,конечно,к сожалению), но слышал, видел,читал. А вот таких, которые по кликухе "Андрей Равдин", встречал. Немало. И не только в интернете. Думаю, что весомая часть увидевших эту публикацию согласится всё же с ее автором, а не с некоторыми "равдиными". Похоже, взъерепенятся подобные весьма. Потому как вслух сказано по принципу "не в бровь, а в глаз". И именно то, что старательно "не замечается". И не только в интернете...