В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. На полуостров Бродский впервые приехал в пору относительного спокойного, но далеко не идеального существования: суд, арест и ссылка позади, числится переводчиком, но все же стихи не печатают.
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