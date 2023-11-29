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Zack Snyder Says There’s Just One Movie That He’d Return To DC For

Zack Snyder Says There’s Just One Movie That He’d Return To DC For

zack snyderWith his latest film Rebel Moon: Part One – A Child of Fire hitting Netflix in just a few weeks, director Zack Snyder recently sat down for a lengthy interview in which he detailed which comic book projects he’d still consider making.

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