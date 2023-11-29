Zack Snyder Says There’s Just One Movie That He’d Return To DC For

zack snyderWith his latest film Rebel Moon: Part One – A Child of Fire hitting Netflix in just a few weeks, director Zack Snyder recently sat down for a lengthy interview in which he detailed which comic book projects he’d still consider making.
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