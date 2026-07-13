Масштабная кадровая перезагрузка в исполнительной власти Украины, включая официальную отставку премьер-министра Юлии Свириденко, призвана стать политическим громоотводом для офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.
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