Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Как-то странно выглядит наша реакция на многочисленные призывы Зеленского создать бесполетную зону над территорией западной Украины, участие ПВО стран НАТО в защите западных территорий от российских ракет, введения ограниченного контингента иностранных войск в виде инструкторов на Украину и прочее.

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