Костомаров признался, что не собирается с протезами соревноваться с фигуристами

Фигурист Роман Костомаров заявил, что соскучился по спокойной жизни. Роман Костомаров решил принять участие в съемках фильма, где подробно расскажут историю его болезни, борьбы за жизнь и тяжелой реабилитации после ампутации ступней и кистей рук.