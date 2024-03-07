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Костомаров признался, что не собирается с протезами соревноваться с фигуристами

Фигурист Роман Костомаров заявил, что соскучился по спокойной жизни. Роман Костомаров решил принять участие в съемках фильма, где подробно расскажут историю его болезни, борьбы за жизнь и тяжелой реабилитации после ампутации ступней и кистей рук.

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