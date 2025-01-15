Схемы финансовых мошенников постоянно совершенствуются. Известные уже всем форматы: телефонные звонки или письма на электронную почту от лжеработников банков или правоохранительных органов - не дают прежнего эффектаАферисты, вооружились информационными технологиями, а также искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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