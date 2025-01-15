Схемы финансовых мошенников постоянно совершенствуются. Известные уже всем форматы: телефонные звонки или письма на электронную почту от лжеработников банков или правоохранительных органов - не дают прежнего эффектаАферисты, вооружились информационными технологиями, а также искусственным интеллектом.