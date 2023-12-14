Адетокунбо обновил личный рекорд результативности в НБА

Яннис Адетокунбо в матче с «Индианой Пэйсерз» набрал рекордные для себя 64 очка. В ночь на 14 декабря в Милуоки (штат Висконсин, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс» .