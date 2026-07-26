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Toyota вводит пожизненную гарантию: компания будет менять батареи в своих электромобилях даже после того, как закончится гарантийный срок

Toyota вводит пожизненную гарантию: компания будет менять батареи в своих электромобилях даже после того, как закончится гарантийный срок

Бессрочная программа запущена для владельцев Platinum 7 и Platinum 3XСовместное предприятие GAC Toyota представило новую программу послепродажного обслуживания для своих электромобилей — флагманского седана Platinum 7 (он же Toyota bZ7) и кроссовера Platinum 3X (он же Toyota bZ3X).

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