Toyota вводит пожизненную гарантию: компания будет менять батареи в своих электромобилях даже после того, как закончится гарантийный срок

Бессрочная программа запущена для владельцев Platinum 7 и Platinum 3XСовместное предприятие GAC Toyota представило новую программу послепродажного обслуживания для своих электромобилей — флагманского седана Platinum 7 (он же Toyota bZ7) и кроссовера Platinum 3X (он же Toyota bZ3X).