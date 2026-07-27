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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» не намерен отпускать Вольтемаде летом, разрешения на его уход не давали. Форвард планирует остаться в команде (Флориан Плеттенберг)

«Ньюкасл» намерен сохранить форварда Ника Вольтемаде в команде. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «сороки» не давали немцу разрешения покинуть клуб.

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