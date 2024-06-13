Жилой комплекс «Западная резиденция» застройщика «Девелопмент-Юг» занял 1 место в общероссийском рейтинге «Топ жилых комплексов»

Жилой комплекс «Западная резиденция», который построил «Девелопмент-Юг», победил в рейтинге ЕРЗ «Топ жилых комплексов» на июнь 2024 года по масштабу проекта в Ростовской области среди среднеэтажных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии