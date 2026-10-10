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Hyundai Palisade: Семейный гигант за 7 миллионов — кто готов раскошелиться на роскошный кроссовер?

Представьте: семь или даже восемь человек в одном салоне, просторный багажник, который вмещает всё подряд, и техника, которая делает поездки комфортнее, чем в любом отеле.

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