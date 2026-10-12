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Четыре российских гимнаста получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах

Четыре российских гимнаста получили визы для участия в ЧМ в Нидерландах

Первые четыре российских гимнаста, а также тренеры и специалисты получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

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