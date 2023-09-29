Новые «умные очки» от Цукерберга. Не сильно умные, но дорогие

Meta представляет многофункциональные «умные» очки с расширенными возможностями аудио и камерыКомпания Meta* на мероприятии Connect объявила о выпуске нового поколения смарт-очков, которые уже доступны для предварительного заказа и поступят на полки магазинов 17 октября по цене от 299 долларов США.