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Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Лазерный луч расширяется на большой дистанции. Например, на Луне (дистанция порядка 380 тысяч километров) диаметр луч...Лазерное оружие с...
  • Игорь
    NASA будет добыва...
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    NASA будет добыва...

Новые «умные очки» от Цукерберга. Не сильно умные, но дорогие

Новые «умные очки» от Цукерберга. Не сильно умные, но дорогие

Meta представляет многофункциональные «умные» очки с расширенными возможностями аудио и камерыКомпания Meta* на мероприятии Connect объявила о выпуске нового поколения смарт-очков, которые уже доступны для предварительного заказа и поступят на полки магазинов 17 октября по цене от 299 долларов США.

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