Фото: globallookpress.com / MOD RussiaСегодня 14K прочитали Киевский режим ровным счетом ничего не смог предложить для усиления своих позиций на "мирном саммите" в Швейцарии — ни в политическом, ни в военном смысле.
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