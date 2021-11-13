Учитывая, что при новой активизации партии ковида главным врагом, который не дает победить пандемию, были объявлены непривитые здоровые люди, мы решили посмотреть как дела обстоят там, куда так хотят наши чиновники.
Германия обновляет рекорд заболевших, Нидерланды и Австрия на грани локдауна, Израиль уходит в бункер
Комментарии
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Boris Janovsky
Даже страшно ставить значок "нравится" под такой статьей! Но изложенно более чем достоверно, хотя логические ошибки типа "post hoc ergo propter hoc" присутствуют.
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17 час.
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