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Германия обновляет рекорд заболевших, Нидерланды и Австрия на грани локдауна, Израиль уходит в бункер

Германия обновляет рекорд заболевших, Нидерланды и Австрия на грани локдауна, Израиль уходит в бункер

  Учитывая, что при новой активизации партии ковида главным врагом, который не дает победить пандемию, были объявлены непривитые здоровые люди, мы решили посмотреть как дела обстоят там, куда так хотят наши чиновники.

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Комментарии
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Boris Janovsky
Даже страшно ставить значок "нравится" под такой статьей! Но изложенно более чем достоверно, хотя логические ошибки типа "post hoc ergo propter hoc" присутствуют.
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2
17 час.
Лирина Полесская
Лирина Полесская ( Вяткина )                                                                                                                                                                                         Все больше уверенности в искусственном происхождении ковида , устроенном мировым правительством.
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2
17 час.

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