Изменения голоса, записанные на смартфон, могут указывать на обострение симптомов ХОБЛ, показывают исследования

Согласно результатам пилотного исследования, представленного на Конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society (ERS) Congress) в Вене, Австрия, изменения в голосе человека, записанные на смартфон, могут служить сигналом о серьёзном обострении симптомов хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).