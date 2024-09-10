Medical Insider

71 подписчик

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Изменения голоса, записанные на смартфон, могут указывать на обострение симптомов ХОБЛ, показывают исследования

Согласно результатам пилотного исследования, представленного на Конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society (ERS) Congress) в Вене, Австрия, изменения в голосе человека, записанные на смартфон, могут служить сигналом о серьёзном обострении симптомов хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх