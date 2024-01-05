Во Франции заявили, что Макрон хочет отправить премьера в отставку

ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни отправит в отставку премьер-министра страны Элизабет Борн и сделать ряд перестановок в правительстве, сообщает французский телеканал BFMTV.
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