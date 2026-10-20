Ликвидация последствий непогоды в Крыму — на контроле прокуратурыПрокуроры Крыма продолжают контролировать ликвидацию последствий непогоды По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова надзорные органы продолжают сопровождать мероприятия по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в регионе.
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