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ИЗРАИЛЬСКИЕ ИНСТРУКТОРЫ БЕГУТ С УКРАИНЫ: ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ КУПИЛИ БИЛЕТЫ НА САМОЛЁТ - ИСТОЧНИК

ИЗРАИЛЬСКИЕ ИНСТРУКТОРЫ БЕГУТ С УКРАИНЫ: ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ КУПИЛИ БИЛЕТЫ НА САМОЛЁТ - ИСТОЧНИК

Израильские инструкторы возвращаются домой. Источник сообщает, что две тысячи инструкторов уже купили билет на самолёт из Киева в Тель-Авив.

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Комментарии
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Лев Добрый
Вот вам и дружеский Евреизраиль, вроде бы друзья, а на самом деле 100%-ные враги, пусть их хреначит ХАМАС!👀👍👈😜
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19 час.
Виталий Кирпиченко
Как бы сделать, чтобы этот шухер очистил все страны от евреев? Потом бы закрыть там все границы по подобию Газа... железный занавес чтоб был прочным. Сбежит туда и Зеленский с Порошенко и пр. камарильей -- вот тебе и победа! Одни выгоды ждут человечество!
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19 час.
as
alla sergeyeva
Они не бегут,их отзывают.Израиль показал своё истинное лицо
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18 час.

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