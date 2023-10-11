ИЗРАИЛЬСКИЕ ИНСТРУКТОРЫ БЕГУТ С УКРАИНЫ: ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ КУПИЛИ БИЛЕТЫ НА САМОЛЁТ - ИСТОЧНИК

Вот вам и дружеский Евреизраиль, вроде бы друзья, а на самом деле 100%-ные враги, пусть их хреначит ХАМАС!👀👍👈😜

Виталий Кирпиченко

Как бы сделать, чтобы этот шухер очистил все страны от евреев? Потом бы закрыть там все границы по подобию Газа... железный занавес чтоб был прочным. Сбежит туда и Зеленский с Порошенко и пр. камарильей -- вот тебе и победа! Одни выгоды ждут человечество!