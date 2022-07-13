Мировое обозрение

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Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию

Лукашенко: Запад планирует напасть на Россию

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает Белта.

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