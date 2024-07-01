СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота на Украине

По версии спецслужбы, группа активистов планировала провести «вече», чтобы отстранить руководство страныСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «провокаторов», готовивших беспорядки в Киеве 30 июня, сообщает спецслужба в своем Telegram-канале.
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