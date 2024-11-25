Горожанам рассказали, как прошли выходные в кинопарке «Москино»

В эти выходные в кинопарке «Москино» прошли необычные спектакли, электрические шоу, постановочные съемки по мотивам известных фильмов, а также тематические фотосессии, познавательные экскурсии и мастер-классы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии