В РГГУ будет развиваться школа исламской религии

«Школу исламской религии» будут развивать в РГГУ, заявил исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов 19 сентября после встречи с председателем Организации по культуре и исламским связям Ирана Ходжат-уль-ислам Мохаммадом Махди Иманипур.
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