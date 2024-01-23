Француз Дрион из «харьковского» списка на Украине замечен на фото с оружием

Гражданин Франции Алексис Дрион, имя которого значится в списке тех, кто находился в Харькове во время удара российских военных по расположению иностранных наемников, участвовал в боевых действиях на Украине, передает РИА Новости.
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