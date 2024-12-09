ВСК: россияне считают приемлемой пенсию в размере 110 тысяч рублей

Россияне считают приемлемой пенсию в размере 110 тысяч рублей, с начала года вдвое выросла доля россиян, считающих оптимальной пенсию в 100-200 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Страхового дома ВСК.
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