ВСК: россияне считают приемлемой пенсию в размере 110 тысяч рублей

Россияне считают приемлемой пенсию в размере 110 тысяч рублей, с начала года вдвое выросла доля россиян, считающих оптимальной пенсию в 100-200 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Страхового дома ВСК.