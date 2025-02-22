Трамп собирается приехать в Москву на 9 мая – Le Point Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая.
«Поклянись!»: Французское издание написало о приезде Трампа в Москву 9 мая – отметить Победу России и поражение Москвы
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
usaid-Это американское агентство,которое до сих пор спонсирует мигранское отребье а наши чинуши кладут эти деньги к себе в карманы.Отсюда и засилье мигрантов в России.
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12 час.
Надежда
Западные СМИ забросили в инфополе фейк, а латентные ждуны в России возбудились и заистерили от очевидной лажи!( В здравом уме и рассудке человек не станет подпрыгивать от явной лжи, направленной на выявление тех, кто заглотит любой крючок и разнесет вранье по всей "округе"!(😡
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6 час.
Леонид Попивняк
Честно говоря....глубоко пофигу приедет Дональд Дак или нет....Мы Юбилей Свой Победы отпразднуем по любому.....
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5 час.
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