«Поклянись!»: Французское издание написало о приезде Трампа в Москву 9 мая – отметить Победу России и поражение Москвы

usaid-Это американское агентство,которое до сих пор спонсирует мигранское отребье а наши чинуши кладут эти деньги к себе в карманы.Отсюда и засилье мигрантов в России.

Надежда

Западные СМИ забросили в инфополе фейк, а латентные ждуны в России возбудились и заистерили от очевидной лажи!( В здравом уме и рассудке человек не станет подпрыгивать от явной лжи, направленной на выявление тех, кто заглотит любой крючок и разнесет вранье по всей "округе"!(😡