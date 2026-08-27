С января по июль 2026 года Таджикистан получил гуманитарную помощь от 34 стран, как соседних, так и дальних.
Россия отдала Таджикистану миллионы. И тут всплыли два острых вопроса
Комментарии
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Игорь Максаков
Сам Таджикистан всем в одно место не упёрся, просто есть некоторые господа, которые под эту, якобы благородную марку тащут из бюджета России деньги часть туда, а остальное себе. Это прописная истина. Нет в в России в Конституции статьи - ИДЕОЛОГИЯ, поэтому это грабёж будет продолжаться вечно за счёт труда народа и продажи сырья за бугор, деньги от которого идут на карман ворью в размере примерно 10 : 1 , то есть девять частей себе одну часть как пошлина Государству, ну может быть цифры чуть разняться, но не суть.
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4 н.
Анатолий Анатольев
И тут ВРАГИ-ПРЕДАТЕЛИ засели и куда смотрит ГЕНПРОКУРОР и ФСБ! Если ОНО дерьмо, то это на долго!!! А кто поможет больным российским детям, только русский НАРОД?????
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4 н.
Игорь Максаков
Анатолий Анатольев
И тут ВРАГИ-ПРЕДАТЕЛИ засели и куда смотрит ГЕНПРОКУРОР и ФСБ! Если ОНО дерьмо, то это на долго!!! А кто поможет больным российским детям, только русский НАРОД?????
Бедные наши Прокуратура и ФСБ скоро уволятся от круглосуточной работы и без выходных, от беспредела, который сотворили младо-реформаторы 90-х годов, а по сути откровенные предатели страны и конченные воры, а главное, что оставили страну без статьи в Конституции - ИДЕОЛОГИЯ, Специально заложили бомбу замедленного действия под Россию и её народы, ради обогащения всякого воровского отрепья, которое ещё через очень небольшой срок оставят страну и народы без ничего (полезные ископаемые, леса, и далее по списку) !!!
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4 н.
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