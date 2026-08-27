Россия отдала Таджикистану миллионы. И тут всплыли два острых вопроса

Игорь Максаков

Сам Таджикистан всем в одно место не упёрся, просто есть некоторые господа, которые под эту, якобы благородную марку тащут из бюджета России деньги часть туда, а остальное себе. Это прописная истина. Нет в в России в Конституции статьи - ИДЕОЛОГИЯ, поэтому это грабёж будет продолжаться вечно за счёт труда народа и продажи сырья за бугор, деньги от которого идут на карман ворью в размере примерно 10 : 1 , то есть девять частей себе одну часть как пошлина Государству, ну может быть цифры чуть разняться, но не суть.