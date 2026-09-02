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FIS подвергнет Большунова повторной проверке, если он снова подаст заявку на нейтральный статус

FIS подвергнет Большунова повторной проверке, если он снова подаст заявку на нейтральный статус

В FIS заявили, что подвергнут специальной проверке тех россиян, которым ранее уже отказывали в предоставлении нейтрального статуса.

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