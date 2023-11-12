Энеа Бастианини одержал первую победу с Ducati, выиграв Гран При Малайзии

Энеа Бастианини одержал первую победу с Ducati, выиграв Гран При МалайзииMichelin MotorsportИтальянский гонщик Энеа Бастианини выиграл Гран При Малайзии MotoGP, одержав свою первую победу в составе заводской команды Ducati.
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