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Экс-жена главреда "Новой газеты — Европа"* Мартынова** обвинила его в похищении

Экс-жена главреда "Новой газеты — Европа"* Мартынова** обвинила его в похищении

ТАСС/Сергей Савостьянов Бывшая жена главного редактора "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова написала заявление в Следственный комитет, в котором обвинила его в похищении, сообщает РИА Новости.

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