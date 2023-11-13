Кондитер опроверг слухи о подорожании сладких подарков на Новый год

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон утверждает, что к Новому году не скакнут цены на сладкие подарки для детей, поскольку в России избыток сырья и самих кондитерских изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии