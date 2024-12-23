Хендрик Аверкамп - великий мастер зимних пейзажей

Судьба не была изначально милостива к этому человеку: он родился глухонемым, и вся его жизнь пришлась на эпоху Восьмидесятилетней войны, когда молодая Голландская республика сражалась с испанскими Габсбургами.
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