Он призывал убить всех русских – и сгинул в "котле" под Волчанском. Что известно о ликвидации идеолога "Евромайдана" Стрюка

Павел Стрюк даже среди украинских оголтелых "патриотов" выделялся своими нацистскими идеями. Один из идеологов "Евромайдана", каратель из ВСУ, он отличился призывами убивать всех русских.
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