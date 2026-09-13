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Царьград

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Он призывал убить всех русских – и сгинул в "котле" под Волчанском. Что известно о ликвидации идеолога "Евромайдана" Стрюка

Он призывал убить всех русских – и сгинул в "котле" под Волчанском. Что известно о ликвидации идеолога "Евромайдана" Стрюка

Павел Стрюк даже среди украинских оголтелых "патриотов" выделялся своими нацистскими идеями. Один из идеологов "Евромайдана", каратель из ВСУ, он отличился призывами убивать всех русских.

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