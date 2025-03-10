Раскрыта неожиданная причина плохого настроения и проблем со сном

Потребление консервантов и продуктов с большим количеством стабилизаторов может стать причиной сниженного уровня энергии, ухудшения качества сна и плохого настроения, вплоть до депрессии, предупредила нутрициолог центра «Медфрендс» Жанна Оршич.
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