Рязанский медуниверситет запускает Школу молодых родителей

Рязанский государственный медицинский университет запускает новый проект дополнительного образования для взрослых — школу молодых родителей «Встречаем счастье!» На занятиях с 14 июня ждут будущих мам и пап, – сообщает минздрав Рязанской области.
Рязанский государственный медицинский университет запускает новый проект дополнительного образования для взрослых — школу молодых родителей «Встречаем счастье!» На занятиях с 14 июня ждут будущих мам и пап, – сообщает минздрав Рязанской области.
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