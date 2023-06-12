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Рязанский медуниверситет запускает Школу молодых родителей

Рязанский медуниверситет запускает Школу молодых родителей

Рязанский государственный медицинский университет запускает новый проект дополнительного образования для взрослых — школу молодых родителей «Встречаем счастье!» На занятиях с 14 июня ждут будущих мам и пап, – сообщает минздрав Рязанской области.

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