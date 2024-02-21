ERR: в Эстонии прошли обсуждения передачи замороженных российских активов Киеву

Эстонские специалисты в сфере внешней политики и безопасности обсудили возможность передачи замороженных в стране активов Россиив пользу Украины, отметив, что таким образом можно подать пример в этом вопросе другим странам.
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