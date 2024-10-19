Ольга Славгородская: Ура. Команда Республики Крым заняла второе место в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» Детского экологического форума

УраКоманда Республики Крым заняла второе место в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» Детского экологического форумаРебята разработали цифровую экологическую игру «Путешествие по Крыму», главная задача которой – современная и доступная форма изучения природы Крыма.
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