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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ведущий пресс-конференций «Ф-1» Кларксон пропустит Гран-при впервые за 28 лет

Журналист Том Кларксон, известный как ведущий пресс-конференций «Формулы-1» и подкаста Beyond the Grid, не приедет на Гран-при Бахрейна, который пройдет в Малайзии 2-4 октября.

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