В Мценске начнут готовить кадры для промпредприятий области и страны

С 1 сентября в Орловском техникуме агробизнеса и сервиса, расположенного в Мценске, будет открыта новая бюджетная специальность: «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)».
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