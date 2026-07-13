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Царьград

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Лерчек переехала в коттедж за 180 млн рублей после решения суда

Лерчек переехала в коттедж за 180 млн рублей после решения суда

Блогерша Лерчек переехала с возлюбленным в новый коттедж площадью 660 кв. м в поселке Монтевиль. Суд изменил адрес её проживания после предоставления медицинских справок о раке желудка, но сохранил запрет на определенные действия.

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