Лерчек переехала в коттедж за 180 млн рублей после решения суда

Блогерша Лерчек переехала с возлюбленным в новый коттедж площадью 660 кв. м в поселке Монтевиль. Суд изменил адрес её проживания после предоставления медицинских справок о раке желудка, но сохранил запрет на определенные действия.
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