Iran Tells Houthis To Close Red Sea Energy Chokepoint If Trump Bombs Power Grid Yemen's Houthis have long warned of their ability to close the Red Sea oil route, but have by and large stayed on the sidelines of the expanding Gulf regional conflict which is focused on Iran since Operation Epic Fury began.
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