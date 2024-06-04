SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

521 подписчик

"Хочу побыть там хотя бы пять лет". Дочь Тимати Алиса заявила, что хочет уехать в США и стать актрисой

"Хочу побыть там хотя бы пять лет". Дочь Тимати Алиса заявила, что хочет уехать в США и стать актрисой

Дочь рэпера Тимати от Алёны Шишковой Алиса в YouTube-шоу "Пин-Код Звезды" заявила, что хочет сделать карьеру актрисы в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх