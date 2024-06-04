"Хочу побыть там хотя бы пять лет". Дочь Тимати Алиса заявила, что хочет уехать в США и стать актрисой

Дочь рэпера Тимати от Алёны Шишковой Алиса в YouTube-шоу "Пин-Код Звезды" заявила, что хочет сделать карьеру актрисы в США.
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