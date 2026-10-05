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Царьград

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В Озёрном лесопарке Балашихи грибники собирают богатый урожай

В Озёрном лесопарке Балашихи грибники собирают богатый урожай

В подмосковной Балашихе любители тихой охоты собирают в Озёрном лесопарке обильный урожай грибов, а сам лесной массив остаётся одним из самых популярных мест для такого отдыха в городском округе.

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