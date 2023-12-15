Понятие «туристический автобус» может появиться в законодательстве

Организованные детские путешествия хотят сделать более удобными и безопасными. Об этом рассказал директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе круглого стола «Современное состояние и развитие детского туризма, отдыха и оздоровления в России.
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