Понятие «туристический автобус» может появиться в законодательстве

Организованные детские путешествия хотят сделать более удобными и безопасными. Об этом рассказал директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе круглого стола «Современное состояние и развитие детского туризма, отдыха и оздоровления в России.