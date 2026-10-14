БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Польский империализм а-ля Гедройц и Украина ﻿

Польский империализм а-ля Гедройц и Украина ﻿

Владислав МАКАРОВ 2026 год объявлен в Польше Годом Ежи Гедройца – политического публициста, который в период социалистической Польши пропагандировал из Франции идею самостийности Украины, Литвы и Белоруссии.

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