Рязанские предприятия продолжают изучать основы бережливого производства

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели обучение сотрудников и внутренних тренеров предприятия-участника национального проекта «Производительность труда» «Рязаньэлеватор».
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