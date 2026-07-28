В мобилизации нет необходимости. Медведев рассказал о наборе контрактников в войска

Дмитрий Медведев, выступая на заседании комиссии Совбеза России по вопросам комплектования Вооружённых Сил контрактниками, обратил внимание на действия противника, которые направлены на дестабилизацию ситуации в стране.
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