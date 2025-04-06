Маск поддержал создание зоны свободной торговли США и Евросоюза

США в идеале должны создать зону свободную торговли с Евросоюзом, несмотря на введенные торговые пошлины, заявил американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск 5 апреля в ходе выступления по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии.